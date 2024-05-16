51 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 51 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:
- Ahmet Kumlutepe
- Furkan uysal
- Muhammed Enes Tanışman
- Sara Kulu
- Mahmut Çelik
- Sara Cömert,
- Parvın Hamıdullayeva
- Ramazan Yayar
- Esra Nergiz
- Cengizhan Yılmaz
- Mehmet Yıldız
- Yunus Emre Bal
- Fatma Taşpınar
- Hasan Çavuşoğlu
- Kader Taşpınar
- İbrahim Eke
- Zeynep Funda Aksoy
- Gamze Taşpınar
- Eda Nur Ceyhan
- Osman Bayraktar
- Ayla Çobanoğlu
- Ümran Evrensel
- Yahya Yavuz
- Sümeyra Doğanyiğit
- Meslia Ceylan
- Rabia Eger
- Hasan Kaya
- Jeyhun Yazgeldıyev
- Mehmet Ali Cangöz
- Burak Alsan
- Nurgül Ece
- Meve Yürük
- Esra Ünver
- Taha Can Gürlek
- Tolga Yusuf
- Hayri Tekbaş
- Büşra Çevik
- Mehmet Nur Çolak
- Halil İbrahim Karataş
- Uğur Almas
- Merve Atak
- Sibel Yıldız
- Emre Can Yurttaş
- Semih Bozturk
- Melike Nur Geçit
- Adile Umarlar
- Hüseyin Gök
- Şule Topuz
- Naılya Kamaletdınova
- Ceyhun Kutlu
- Seyit Balaban
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