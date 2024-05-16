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51 kişiye vatandaşlık verildi

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51 kişiye vatandaşlık verildi
51 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 51 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

  1. Ahmet Kumlutepe
  2. Furkan uysal
  3. Muhammed Enes Tanışman
  4. Sara Kulu
  5. Mahmut Çelik
  6. Sara Cömert,
  7. Parvın Hamıdullayeva
  8. Ramazan Yayar
  9. Esra Nergiz
  10. Cengizhan Yılmaz
  11. Mehmet Yıldız
  12. Yunus Emre Bal
  13. Fatma Taşpınar
  14. Hasan Çavuşoğlu
  15. Kader Taşpınar
  16. İbrahim Eke
  17. Zeynep Funda Aksoy
  18. Gamze Taşpınar
  19. Eda Nur Ceyhan
  20. Osman Bayraktar
  21. Ayla Çobanoğlu
  22. Ümran Evrensel
  23. Yahya Yavuz
  24. Sümeyra Doğanyiğit
  25. Meslia Ceylan
  26. Rabia Eger
  27. Hasan Kaya
  28. Jeyhun Yazgeldıyev
  29. Mehmet Ali Cangöz
  30. Burak Alsan
  31. Nurgül Ece
  32. Meve Yürük
  33. Esra Ünver
  34. Taha Can Gürlek
  35. Tolga Yusuf
  36. Hayri Tekbaş
  37. Büşra Çevik
  38. Mehmet Nur Çolak
  39. Halil İbrahim Karataş
  40. Uğur Almas
  41. Merve Atak
  42. Sibel Yıldız
  43. Emre Can Yurttaş
  44. Semih Bozturk
  45. Melike Nur Geçit
  46. Adile Umarlar
  47. Hüseyin Gök
  48. Şule Topuz
  49. Naılya Kamaletdınova
  50. Ceyhun Kutlu
  51. Seyit Balaban
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