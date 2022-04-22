51 Üründen 50'si Temiz

Tarım Dairesi 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 24 numunede 24 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerde 27 numunede 26 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
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22 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Henege Tarım Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
4 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
5 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
6 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
7 Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
13 Selgün Tic. İthal Armut Temiz
14 Selgün Tic. İthal Elma Temiz
15 Unipas Ltd. İthal Pul Biber Temiz
16 Unipas Ltd. İthal Pul Biber (Acı Ex) Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz
19 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
20 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
21 Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
23 Bekir Cura İthal Domates Temiz
24 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
25 Pembe Özfadıl Türkmenköy Marul P-1 Temiz
26 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz
27 Bayram Suna Mağusa Hıyar Temiz
28 Süleyman Bayır Mağusa Kabak Temiz
29 Zahide Yıldırım Mağusa Hıyar Limit üstü
30 Meryem Can Cihan Mağusa Çiçek Lahanası Temiz
31 Elife Gürler Mağusa Hıyar Temiz
32 Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz
33 Mehmet Dolmacı Lapta Sarma Lahana Temiz
34 Mithat Kargı Tatlısu Domates Temiz
35 Lidya Kargı Tatlısu Domates Temiz
36 Lidya Kargı Tatlısu Karpuz Temiz
37 Niyazi Koşman Güzelyurt Patlıcan Temiz
38 Niyazi Koşman Güzelyurt Kabak Temiz
39 Mustafa Goral 1 Haspolat Enginar Temiz
40 Mustafa Goral 2 Haspolat Enginar Temiz
41 Ali Esendağlı 1 Çukurova Enginar Temiz
42 Ali Esendağlı 2 Çukurova Enginar Temiz
43 Ahmet Özağaoğlu 1 Haspolat Enginar Temiz
44 Ahmet Özağaoğlu 2 Haspolat Enginar Temiz
45 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Marul Temiz
46 Mustafa Bayramoğlu 1 İskele Enginar Temiz
47 Mustafa Bayramoğlu 2 İskele Enginar Temiz
48 Mustafa Bayramoğlu 3 İskele Enginar Temiz
49 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Hıyar Temiz
50 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Semizotu Temiz
51 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sarı Çarli Biber Temiz
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