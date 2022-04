51 Üründen 50'si Temiz

Tarım Dairesi 18-22 Nisan 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 24 numunede 24 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.

Yerli ürünlerde 27 numunede 26 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Mağusa sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

22 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Henege Tarım Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz

2 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny Temiz

3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

4 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

5 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

6 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz

7 Bekir Cura İthal Elma Golden Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz

13 Selgün Tic. İthal Armut Temiz

14 Selgün Tic. İthal Elma Temiz

15 Unipas Ltd. İthal Pul Biber Temiz

16 Unipas Ltd. İthal Pul Biber (Acı Ex) Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz

19 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz

20 Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz

21 Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

23 Bekir Cura İthal Domates Temiz

24 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz

25 Pembe Özfadıl Türkmenköy Marul P-1 Temiz

26 Murat Gazioğlu Mağusa Hıyar Temiz

27 Bayram Suna Mağusa Hıyar Temiz

28 Süleyman Bayır Mağusa Kabak Temiz

29 Zahide Yıldırım Mağusa Hıyar Limit üstü

30 Meryem Can Cihan Mağusa Çiçek Lahanası Temiz

31 Elife Gürler Mağusa Hıyar Temiz

32 Mehmet Dolmacı Lapta Marul Temiz

33 Mehmet Dolmacı Lapta Sarma Lahana Temiz

34 Mithat Kargı Tatlısu Domates Temiz

35 Lidya Kargı Tatlısu Domates Temiz

36 Lidya Kargı Tatlısu Karpuz Temiz

37 Niyazi Koşman Güzelyurt Patlıcan Temiz

38 Niyazi Koşman Güzelyurt Kabak Temiz

39 Mustafa Goral 1 Haspolat Enginar Temiz

40 Mustafa Goral 2 Haspolat Enginar Temiz

41 Ali Esendağlı 1 Çukurova Enginar Temiz

42 Ali Esendağlı 2 Çukurova Enginar Temiz

43 Ahmet Özağaoğlu 1 Haspolat Enginar Temiz

44 Ahmet Özağaoğlu 2 Haspolat Enginar Temiz

45 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Marul Temiz

46 Mustafa Bayramoğlu 1 İskele Enginar Temiz

47 Mustafa Bayramoğlu 2 İskele Enginar Temiz

48 Mustafa Bayramoğlu 3 İskele Enginar Temiz

49 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Hıyar Temiz

50 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Semizotu Temiz

51 Hüseyin Çalıcıoğlu Kuzucuk Sarı Çarli Biber Temiz