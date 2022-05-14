Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.172 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
20 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.172
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.892.169
Toplam Vaka Sayısı: 94.370
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.637
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10
Karantinadaki Vaka Sayısı : 488
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
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