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SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

51 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.172 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 
51 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.172 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır. " 

20 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.172     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51       
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.892.169     
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.370                   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.637                               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 498          
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 488            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237 

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