51 yıl önce bu evden çıktı! Şimdi tüm dünyayı vuran virüse çare ondan be
İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi.
Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin'in doğduğu Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ev görüntülendi. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını bildirdi.
11 Kasım 2020 Çarşamba 19:00
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