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510 milyon TL kazandı ama ruhu duymadı

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510 milyon TL kazandığını 6 hafta sonra öğrendi
510 milyon TL kazandı ama ruhu duymadı

İngiltere'de bir inşaatçı, Avrupa lotosu EuroMillions'da 76 milyon sterlin (yaklaşık 510 milyon TL) kazandığını, 6 hafta sonra öğrendi.

İnşaat ve dekorasyon işleri yapan 51 yaşındaki Andrew Clark, 6 hafta önce kamyonetinin güneşliğine sıkıştırdığı kupona, partneri Trisha Fairhurst ve yeğeninin ısrarıyla baktı.

Fairhurst ve yeğeninin haberlerde aradan 1-1,5 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığını duyduktan sonra Clark'ı arabaya gitmeye zorladıkları belirtiliyor.

Clark "Bu kulağa sihirli bir Noel hikayesi gibi geliyor; 76 milyon sterlini neredeyse kaybeden adam" dedi.

Euromillion'da İngiltere'de şimdiye kadar kazanılan en büyük 12'nci ikramiyenin sahibi olan Clark, artık çalışmayacağını söyledi.

'Yazın biletler arabanın camından uçtu'

Yazın, aynı yerde tuttuğu birkaç kuponun camdan uçtuğunu söyleyen Clark, "Bu sefer de aynı şey olmadığı için çok mutluyum" diye konuştu.

Clark'a 76 milyon 369 bin 806 sterlin kazandıran biletteki numaralar 5, 15, 17, 37, 44 ile 7 ve 11 kombinasyonu.

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