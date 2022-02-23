  • BIST 2.016,03
  • Altın 847.182
  • Dolar 13.7925
  • Euro 15.616
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

518 Vaka 1 Vefat

» »
KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 391 kişi taburcu edilmiştir.
518 Vaka 1 Vefat

200 kişi Lefkoşa, 96 kişi Girne, 158 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

23 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 518

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185

Toplam Vaka Sayısı: 66.150

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atun: Sosyal Sigorta Emeklileri Maaşlarını Gününde Alacak23 Şubat 2022 Çarşamba 19:39
  • İthalatçı Firmanın Raflardan Geri Çektiği Ürün Kullanılmasın, Satış Noktalarına İade Edilsin23 Şubat 2022 Çarşamba 19:37
  • Ukrayna’da Tıp İhtisası Yapan Bir KKTC’li Öğrenci Var23 Şubat 2022 Çarşamba 19:34
  • Amca: Sektörde Bir Devrim Yapıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 19:21
  • Bu hukuk anlayışıyla ülke yönetilmez23 Şubat 2022 Çarşamba 18:50
  • Sendikal Platform’dan Kınama23 Şubat 2022 Çarşamba 18:45
  • Ekonomik dar boğazdan ancak ortak akılla çıkabiliriz!23 Şubat 2022 Çarşamba 18:30
  • Bakan Oğuz: “Üreticilerin Mağdur Olmaması İçin Gerekli Tedbirler Alındı”23 Şubat 2022 Çarşamba 18:23
  • Bekiroğlu: Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi Binası Baştan Dizayn Edilmeli23 Şubat 2022 Çarşamba 17:30
  • Harmancı: “Surların Korunması İçin Yasal Sorumluluk Almaya Hazırız”23 Şubat 2022 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti