518 Vaka 1 Vefat

200 kişi Lefkoşa, 96 kişi Girne, 158 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
23 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 518
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185
Toplam Vaka Sayısı: 66.150
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3226
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130106
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