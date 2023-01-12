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51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı, Genel Kurula sevk edildi

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UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.
51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı, Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşmesi tamamlanan 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Çok uzun yıllardır değiştirilmeyen bu yasa yapılan reform kapsamında hükümetimizin ortaya irade koyması ile hayat buldu” dedi.

“ARTIK 51/95 YOK, 51/2023 VAR”

Yeşilırmak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Daha önce belediye başkanlığı yapmış bir vatandaş olarak bu yasanın hayat bulması ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için hayati bir öneme sahip olduğu belirtmek isterim. Bütün yaz döneminde gece gündüz komite üyesi arkadaşlarla mesai yaparak noktaladığımız bu yasanın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Yasaya katkı koyan komite başkanına, komite üyelerine, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, sendikalarımıza, sivil toplum örgütlerine, meclis çalışanlarına, tüm bakanlıklardaki çalışanlara ve desteğini bizlere sürekli belirten başbakanımıza yürekten teşekkür ederim.”

Yeşilırmak, “Yerelden kalkınma süreci bu reform ve değişikle birlikte başlıyor. Artık 51/95 yok, 51/2023 var. Hayırlı uğurlu olsun…” ifadelerini kullandı.

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