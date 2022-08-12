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51/95 Belediyeler yasası da değişecek!

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "belediyeler reformu"nda yerel yönetimleri sıkıntıya sokacak hiçbir adımın atılmayacağını kaydetti.
51/95 Belediyeler yasası da değişecek!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de ‘Manşet+’ programına katılarak, oyçokluğu ile Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilen Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Özel Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi.

Amcaoğlu, 28 belediyede yaşanan sorunları iyi bildiğini belirterek, “28 belediyenin 19 tanesinin maaş ödeyemez noktada olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki aylarda bunu daha büyük oranda hissedeceklerini dile getiriyorlar” dedi.

"27 KASIM'DAN ÖNCE 51/95 SAYILI BELEDİYELER DEĞİŞİKLİK YASASI'NI HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Amcaoğlu, “4 ay önce yine komitede sabahlamıştık, ad-hoc komite kurulmuştu, sonraki süreçte belediyelerin sayısını salt azaltmak değil, İlçe, bucak, nüfus, yerleşim ve hizmet etki alanı kriterine göre, şehir plancılarının da içinde olduğu, ülkenin fiziki planına uygun şekilde belediyelerin ilk etapta 18’e düşürülmesi ve sonraki seçimlerde 4 yıl sonra, 6 bucak 6 ilçe üzerinden hazırlıkları tamamlayıp 51/95 ile bunları düzenleyip belediyeler yasasıyla ve uluslarası anlamdaki çağdaş ülkelerdeki hizmeti bu ülkeye getirmek hükümet edenlerin görevidir”dedi.

Amcaoğlu, sadece mali anlamda değil, hizmetin dünya standartlarında verilmesini sağlamak adına, sayıyı 18’e çekip, 27 Kasım’dan önce 51/ 95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nı da hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Olgun Amcaoğlu, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin Özel Yasa Tasarısı’nda Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan haklarının kaybının söz konusu olmadığına da dikkati çekti.

Amcaoğlu, “Birleştirilecek olan belediyelerin yetkili sendikalarla yapmış oldukları Toplu İş Sözleşmeleri’nde herhangi bir sıkıntı yaratacak işlem yapılmayacağı, sendika temsilcilerinin huzurunda o konuyla ilgili madde virgülüne noktasına dokunulmadan ilgili komiteden geçti”ifadelerini kullandı.

"YEREL YÖNETİMLERİ SIKINTIYA SOKACAK HİÇBİR ADIM ATILMAYACAK"

Muhalefet temsilcilerinin şikayetlerini ve çalışanlarla ilgili ortaya çıkacak sıkıntıları dile getirdiğini ifade eden Amcaoğlu, kimsenin yerel yönetimleri sıkıntıya sokacak adım atmayacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün akşam sendika yetkilileri ile yaşanması muhtemel sıkıntıları önleyecek konuları hallettiklerini de söyledi..

Amcaoğlu, belediyelerde yaşanan sıkıntıların denetimsizlikten meydana geldiğini vurgulayarak, “Sıkıntılar ayyuka çıktı ama dünyada yaşanan krizlere paralel de belediyelerdeki sıkıntılar hat safaya ulaştı” dedi.

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