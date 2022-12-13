51/95 Yasası 16 Ocak'ta Meclis'te!

Berova Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı (BES) Mustafa Yalınkaya ile birlikte Meclis’te ortak açıklama yaptı.

İlk sözü alan BES Başkanı Yalınkaya, Mart 2022’den Belediyeler Değişiklik Yasası üzerinde çalışmalar yapıldığını anımsatarak Genel Kuruldan geçen yasa sonrası 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa çalışmasının hemen hemen bittiğini kendilerine seçimden önce bu yasanın geçmesi yönünde de söz verildiğini belirtti.

Sendika olarak gerek iktidar gerek ise muhalefet ile yasada bulunan bazı maddelerin ilerleyen süreçlerde sıkıntı yaratabileceğinden hareketle değişiklikler yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Yalınkaya, Komite üyeleri ile yaptıkları görüşmelerde tarih alarak yasanın geçmesi yönünde karar üretildiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yalınkaya, “Amacımız üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir” diyerek Komite Başkanı Berova’ya teşekkür etti.

BEROVA

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Girne Milletvekili Özdemir Berova da konuşmasında Belediyeler reformu ile ilgili iki ana eksende durduklarını bunlardan birinin Belediyelerin birleşmesini düzenleyen yasanın olduğunu ve bu yasanın yürürlüğe girerek seçime bu yasa çerçevesinde girildiğini söyledi.

Geçen yasanın tek başına belediyeler reformunu gerçekleştirmek adına yeterli olmadığını bildiklerini ifade eden Berova, 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa çalışmasının da bu konuda hayati önem taşıdığını belirtti.

Berova, yaz döneminde konuyla ilgili sayısız toplantılar gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu toplantılarda konuyla ilgili yasada CTP Milletvekillerinin de UBP Milletvekillerinin istekliliğinde çalışmalar ortaya koyduğunu vurguladı.

62 madde değişiklik içeren yasa çalışmasında birkaç madde dışında muhalefetle bir uzlaşı içerisinde olduklarına değinen Berova, Aralık ayında Bütçe Komitelerin yapıldığını, yine 27 Aralık’ta da Bütçenin genel Kurul’da görüşülmesinin başlanacağını anımsatarak genel Kurulun normal çalışmalarını 16 Ocak’ta başlayabileceğini kaydetti.

Komite olarak yasanın oy birliği ile geçmesini arzuladıklarını dile getiren Berova, üzerinde uzlaşılamayan birkaç madde üzerinde de yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Berova, yeni seçilecek belediye Başkanları ve Meclis Üyelerinin belediye bütçelerini yeni hazırlanacak olan yasa kapsamında hazırlayabileceğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Komite olarak çalışma içerisindeyiz. Arzumuz yasa üzerinde oy birliğini yakalayabilmektir. Ancak oy birliği olmaması durumunda da UBP olarak yasanın paylaştığımız mevcut metin üzerinden yasallaşması için gereğini yapacağız”

Komitenin yasayı, 16 Ocak’ta Genel Kurulun gündemine getireceğini ve ivedilikle yasallaşmasını sağlayacağını ifade eden Berova, böylelikle yeni seçilen belediye başkanlarının kendi bütçelerini , 51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasa çalışması kapsamında yapabileceğini belirtti.