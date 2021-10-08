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51’i yerel, 76 pozitif vaka!

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51’i yerel, 76 pozitif vaka!
51’i yerel, 76 pozitif vaka!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan test sayısının 17.865 olduğunu, 51’i yerel 76 pozitif vakaya rastlandığını, 80 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Açıklamada, 4 kişinin yurt dışından geldiği, 21 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 51 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

19 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 6 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’nden.

8 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.865

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.074. 764

Toplam Vaka Sayısı: 20.156

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.163

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 914

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 853

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2164

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 467

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 718

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7161

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 62.836

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