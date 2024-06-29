52. Geleneksel İskele Festivali muhteşem bir açılışla başladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne çelenk koyması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Festival, Başkan Hasan Sadıkoğlu’nun alanda kurulan platformda festival ateşini yakmasıyla resmen başladı. Ecevit Meydanı’nda Atatürk Büstü önünde düzenlenen törende, festival bünyesinde bu yıl 27’si gerçekleşecek İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali’ne katılan ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi, Uruguay, Macaristan, İran, Bolivya ve Rusya’dan gelen ekipler de gösteri sundu. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğinde 7 Temmuz’a kadar 10 gün sürecek festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Milletvekilleri, İskele Belediyesi’nin Kardeş Şehri Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Resmiye Eroğlu Canaltay, Emrah Yeşilırmak, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Başkanları, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Telsim Vodafone Genel Müdürü Sefer Tüz, İskele ve belde muhtarları, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler ile İskele ve belde halkının yanı sra adanın dört bir yanından gelen çok sayıda kişi katıldı.

52. GELENEKSEL İSKELE FESTİVALİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA BAŞLADI

Adadaki en köklü festival olma özelliğine sahip, festivaller festivali olarak nitelendirilen İskele Festivali, 5 yıllık aranın ardından dün (28 Haziran) düzenlenen muhteşem bir törenle 52. yaşını kutladı. Etkinlikleri ile uluslararası bir boyuta ulaşan ve bu yıl 52’incisi düzenlenen Geleneksel İskele Festivali’nin açılış töreni, festival kortejinin tören alanına varmasıyla başladı. İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki açılış töreni, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun festival ateşini yakmasıyla devam etti. Açılışta; barış, dostluk ve sevgi yazılı balonlar ile güvercinler uçurulurdu. İskele Belediye Başkanı

Hasan Sadıkoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı törende Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Başbakan Ünal Üstel de birer konuşma yaptı.

SADIKOĞLU: “5 YILLIK HASRETİMİZ SONA ERDİ”

SADIKOĞLU: “FESTİVALİMİZİ GELECEĞE ED AYNI KARARLILIKLA VE HEYECANLA TAŞIYACAĞIZ”

SADIKOĞLU: “MİSAFİRLERİMİZİ 10 GUN BOYUNCA İLK GÜNKÜ HEYECANLA KARŞILAYACAĞIZ”

52. Geleneksel İskele Festivali’nin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Konuşmasına aylar öncesinde başlayan hazırlıklarda halka en mükemmelini, en güzelini sunmak için gece gündüz demeden çalışan İskele Belediyesi personeline teşekkür ederek başlayan Başkan Hasan Sadıkoğlu, Larnaka’dan İskele’ye, halkın da katılımı ve desteği ile geçmişten günümüze kadar taşıdıkları Geleneksel İskele Festivali’ni geleceğe de aynı kararlılıkla ve heyecanla taşıyacaklarını söyledi. Festival süresince adanın dört bir yanından gelecek misafirleri 10 gün boyunca ilk günkü heyecanla ağırlayacağız diyen Başkan Sadıkoğlu, 7 Temmuz’a kadar devam edecek, gecesi ayrı gündüzü ayrı güzellikte geçecek festivalin, bu yıl, 5 yıllık hasrete değeceğini de sözlerine ekledi.

MACARİSTAN EKİBİNİN ‘İZMİR MARŞI’ SÜRPRİZİ AYAKTA ALKIŞLANDI

ZAİMAĞAOĞLU: İSKELE FESTİVALİ AMBARGONUN KALDIRILDIĞININ BİR GÖSTERGESİ

Konuk ülkelerden gelen ekiplerin gösterilerinin de aralarda yer aldığı törende, Macaristan’dan gelen ekibin, gösterilerinden sonra yaptığı İzmir Marşı sürprizi ise katılımcıları coşturdu, muhteşem performans ayakta alkışladı. Konuşmasına ‘Aşk diye bir şey varmış, tam da bunu yaşıyoruz bu gece’ diyerek başlayan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı’nı Temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Geleneksel İskele Festivali’nin ve İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin sanatın, kültürün sınırları aşıp, ambargoyu kaldırdığının bir göstergesi olduğunu ifade etti, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak İskele Belediyesi ile her zaman dirsek temasında olduklarını da ifade eden Zaimağaoğlu, gerek ülkede gerek ülke dışında özellikle halk dansları konusunda bir marka olan İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa’yı da tebrik etti.

ÜSTEL: “DUAYEN BAŞKAN SADIKOĞLU’NA TEŞEKKÜR EDERİM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ‘duayen’ olarak nitelendirerek konuşmasına başlayan Başbakan Ünal Üstel, Sadıkoğlu’na ve ekibine böylesi güzel bir etkinliği Kıbrıs Türk Halkıyla buluşturduğu için teşekkür etti. Çok güzel bir festival açılışı izlediklerini ifade eden Başbakan, Festivalin açılışında 3. Dünya ülkelerinden gençlerin, her türlü engellemelere rağmen KKTC’ye gelip, ülke gençleriyle bir araya geldiklerinin altını çizdi. Başbakan, 10 gün sürecek festivalin özelde İskele’ye genelde ise KKTC’ye hayırlı olmasını da diledi.

AÇILIŞ KURDELESİ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ İLE KESİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi, protokolün de katılımıyla havai fişek gösterileri eşliğinde kesildi. Festival açılışının ardından İskele Belediye Gazinosu’nda bulunan Köy Kadın Kursları sergisi de açıldı. İskele Festivali’nin açılışına ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

AÇILIŞ KONSERİNİ EDİP AKBAYRAM VERDİ

28 Haziran’da resmi açılışı yapılan ve 7 Temmuz’da son bulacak festivalin açılış konserini ise duayen şarkıcı Edip Akbayram verdi. İskele Ecevit Meydanı’nda kurulan sahnede, binlerce kişiyle birlikte şarkılarını seslendiren Edip Akbayram, seyirciden tam not aldı.

10 GÜN DOLU DOLU GEÇECEK

Renkleri ve kültürleri buluşturacak festivalde; 8 ülke katılımıyla İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Larnakalılar Gecesi, Karadenizliler Gecesi, İskele Rallisi, Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, Tenis Turnuvası, Minikler Halı Saha Turnuvası, Sporting Yarışması, Satranç Turnuvası, Darts Yarışması, İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması, Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması, Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, Basketbol Şöleni ve Çocuk Şenliği olacak. 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek festivalde, 29 Haziran Cumartesi günü Grup Otantik, 3 Temmuz Çarşamba günü Mert Demir, 4 Temmuz Perşembe günü Yahya ve İbrahim Kurşiniler, 5 Temmuz Cuma günü Selçuk Balcı ve 7 Temmuz Pazar günü Simge Sağın da konser verecek. Tüm konserlere giriş ücretsiz olacak