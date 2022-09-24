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52 Numuneden 49'u Temiz

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Haftalık Gıda Analiz sonuçları açıklandı
52 Numuneden 49'u Temiz

Tarım Dairesi 16-22 Eylül 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

            İthal ürünlerde 41 numunede 38 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlanılmıştır.  

Svs Tic. Ltd. ait Çeri Domatesde ve Siyah Üzümde  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Cahide Kılıç’a Çeri  Domatesde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

Yerli ürünlerde 11 numunede 11 numune temiz olup herhangi bir  bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.

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