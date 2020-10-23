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52 yaşındaki Aliye Ağırbaş hayatını kaybetti

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52 yaşındaki Aliye Ağırbaş hayatını kaybetti
52 yaşındaki Aliye Ağırbaş hayatını kaybetti

Bostancı sakini Aliye Ağırbaş, hastaneye kaldırıldığı sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Bugün saat 14:00 sıralarında, Bostancı’da sakin Aliye Ağırbaş (K-52), rahatsızlığı nedeniyle Yakın Dogu Hastanesine aracı ile gittiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.”

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