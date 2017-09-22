52 yaşındaki kadının aracından 32 adet cinsel güç arttırıcı ilaç çıktı

Geçtiğimiz gün Mağusa’daki Küçük Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olayda, Kapıkule Sokak üzerinde park halinde bulunan G.D.(K-52)’ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 21 adet cinsel gücü artırıcı jel, 3 adet cinsel gücü artırıcı damla ve 8 adet cinsel gücü artırıcı hap bulunarak emare olarak alındı.
G.D. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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