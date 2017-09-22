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52 yaşındaki kadının aracından 32 adet cinsel güç arttırıcı ilaç çıktı

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52 yaşındaki kadının aracından 32 adet cinsel güç arttırıcı ilaç çıktı
52 yaşındaki G.D. isimli şahsın aracından, gümrüğe beyan edilmemiş 32 adet farklı çeşit cinsel gücü arttırıcı ilaç bulundu.

Geçtiğimiz gün Mağusa’daki Küçük Sanayi Bölgesi’nde yaşanan olayda, Kapıkule Sokak üzerinde park halinde bulunan G.D.(K-52)’ye ait araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 21 adet cinsel gücü artırıcı jel, 3 adet cinsel gücü artırıcı damla ve 8 adet cinsel gücü artırıcı hap bulunarak emare olarak alındı.

G.D. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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