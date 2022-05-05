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52 Yeni Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.150 olup, 52 pozitif vakaya rastlanmıştır.
52 Yeni Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.150 olup, 52 pozitif vakaya rastlanmıştır.

34 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 8 kişi Mağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

5 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.150  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.814.287  

Toplam Vaka Sayısı: 93.902               

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.927                        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 741       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 734       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 253 

 

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