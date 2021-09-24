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52’si yerel, 66 pozitif vaka!

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52’si yerel, 66 pozitif vaka!
52’si yerel, 66 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.789 olup, 52”si yerel 66.pozitif vakaya rastlanmış, 175 kişi taburcu edilmiştir.

 

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.

 

22 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

 

24 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.789

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

 

Yerel Vaka Sayısı: 52

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 175

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .807.160

 

Toplam Vaka Sayısı: 19.104

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.027

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1002

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51

 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 945

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4573

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 875

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 429

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7174

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.954

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