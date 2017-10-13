Tarım Dairesi’nin geçen hafta yaptığı tarım ürünü kontrollerinde, 53 ithal ürünün 47’si, 31 yerli ürünün 23’ü temiz çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 6-12 Ekim dönemi yerli ve ithal tarım ürünleri denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üzüm çeşitleri, nektarin, elma çeşitleri, şeftali, antepfıstığı, lolorosso, çeri domates ve pul biber, cennet hurması olmak üzere 53 ithal üründen alınan numunelere analiz yapıldı. Analizler sonucu 47 ürünün temiz olduğu tespit edilirken, 6 üründe limit üstü kalıntı bulundu. Limit üstü kalıntı tespit edilen, Onbaşı Ltd’e ait 2 çeşit elma, nektarin ve şeftali menşeine iade edildi; lolorosso ile Nuri Ersoy’a ait şeftali imha edildi.



Yerli ürünlerden nar, marul, salatalık, domates, pazı, roka, ıspanak, böğrülce, taze soğan, turp olmak üzere 31 numunede yapılan analizlerde 23 ürün temiz çıkarken, 8 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı.

Limit üstü kalıntıya rastlanan, Çamlıköy’den Ata Baler’e ait nar, Güneşköy’den Işılay Bilgin’e ait nar, Güzelyurt’ta İnanç Yüksel, Ramadan Kandulu ve İbrahim Mumin’e ait nar, Bostancı’da Ayşe Değirmenci ve Emirzade Günsel’e ait narın hasadı, bir sonraki hasada kadar durduruldu.



Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan, Ozanköy’den Serpil Bayur’a ait pazı ile Bostancı’dan Selim Sergey’e ait nar bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiğinden bu ürünlerin hasadına izin verildi.



Mağusa’dan Tahsin Şen’e ait salatalık ürününün hasadı ise, geçen hafta olduğu gibi, bu hafta da durduruldu.