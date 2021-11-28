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53 Kez Kan Bağışı Yaptı

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53 Kez Kan Bağışı Yaptı
53 Kez Kan Bağışı Yaptı

Sinop'ta 53 kez kan bağışında bulunan Sezgin Bostancı'ya teşekkür plaketi verildi.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde tekniker olarak görev yapan Sezgin Bostancı, bir mesai arkadaşının tavsiyesi üzerine kan bağışında bulunmaya başladı.

Düzenli şekilde kan bağışında bulunmaya devam edeceğini, hedefinin 100'ün üzerine çıkmak olduğunu söyleyen Bostancı, "Yaşım 38, şu ana kadar 53 kez kan bağışında bulundum. Sağlıklı olan herkesi sağlık açısından kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı hayat kurtarır" dedi.

Bostancı'ya teşekkür plaketi veren Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birim Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner Sinop'ta 2 kişinin 55 kez kan bağışı yaparak rekoru ellerinde bulundurduğunu anlattı:

"Sezgin Bostancı bu bağışçılarımızı geçerek daha büyük rekorlara ulaşacak gibi görünüyor. Ne zaman acil kan ihtiyacımız olsa gelir. Örnek kan bağışçılarımızdan birisi. Herkesi Sezgin gibi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum."

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