53. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Kültür Dairesi, 53. Kütüphane Haftası’nı 27 Mart-2 Nisan arasında düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Kültür Dairesi, 53. Kütüphane Haftası’nı 27 Mart-2 Nisan arasında düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 5. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi Sergisi, yarın başlayacak olan 53. Kütüphane Haftası’nın “Okumak İnsanı Kanatlandırır” isimli şöleni kapsamında Çarşamba günü saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane'de açılacak.

"5. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi", bu yıl Lapta ve Karmi bölgesinde gerçekleştirildi. Kültür Dairesi'nin gelenekselleşen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi, Kültür Dairesi Personeli ve Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız koordinatörlüğünde, Atatürk Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden 33 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Kültür Dairesi açıklamasına göre, "5. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi" Kültür Dairesi Personeli ve Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız ve fotoğrafçılar Doğay Erçağ, Erhan Özben, Erkan Çelikeri, İsmail Özyol, Mehmet Gökyiğit, Mehmet Türkelman, Mustafa Evirgen, Mustafa Müezzinoğlu, Nihal Sakarya, Tevfik Ulual ve Yıltan Taşçı eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Atölye çalışmasına öğretmenleri Celal Öztürk, Didem Üstat Ercan ve Muammer Arıkbuka sorumluluğunda katılan öğrenciler, fotoğrafçılarla birlikte çalışma ve onlardan bilgi alma imkanına sahip oldu.

Alsancak Belediyesi’nin sağladığı minibüsle Karmi’ye çıkılarak başlatılan atölye çalışmasının ilk durağında genç fotoğrafçılar Karmi köyünün mimari dokusu ve doğal güzelliklerini fotoğrafladılar. Öğrenciler, fotoğraf çekimlerini yaparken fotoğrafçılardan çekim teknikleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldılar. Ardından, Lapta’ya hareket eden grup, Yaşlılar Haftası olması nedeniyle Lapta Belediyesi’nden bir görevli eşliğinde Lapta Huzurevi sakinlerini de ziyaret ederek, buradaki yaşlılarla sohbet edip fotoğraf çektiler. Sonrasında, Ressam Hikmet Uluçam’ın sahibi olduğu, Cactus Gardens Art Gallery’de bulunan ve “2. Cyclamen+” kış bitkileri peyzaj ve fotoğraf sergisinin açılıdığı çiçek ve kaktüs bahçesi ziyaret edildi. Burada endemik olan Siklamen, Medoş Lalesi, Silene, Hilarion Lahanası, Arabis Cypria ve ağaçlardan Kırmızı Alıç, Kıbrıs Akçe Ağacı ile Tesbih Ağacı gibi türler fotoğraflandı. Daha sonra Lapta’da yürüyüş yapılarak insan ve mekan çekimleriyle atölye çalışması tamamlandı.

21 Mart Salı günü gerçekleştirilen "5. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi"nde elde edilen fotoğraflar, 29 Mart’ta Milli Kütüphane'de saat 10.00'da açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 53. Kütüphane Haftası boyunca açık kalacak serginin “Okumak İnsanı Kanatlandırır” isimli şöleni kapsamında gerçekleşecek açılışında etkinliğe katılan öğretmen, fotoğrafçı ve öğrencilere katılım belgeleri verilecek.