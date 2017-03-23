53. Kütüphane Haftası Etkinlikleri 27 Mart Pazartesi günü başlıyor

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı kutlanmakta olan Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirecek etkinliklerle, çocukların ve bireylerin okuma ile kütüphane kullanma alışkanlıklarının artırılması hedefleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 27 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 53. Kütüphane Haftası’nı kutlayacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı kutlanmakta olan Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirecek etkinliklerle, çocukların ve bireylerin okuma ile kütüphane kullanma alışkanlıklarının artırılması hedefleniyor.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı bildirilirken, sınırlı sayıda seyirciye hitap etmek durumunda olan kukla tiyatrosunun ise sadece davetli okullardan gelecek çocuklar için sahneleneceği belirtildi.

53. Kütüphane Haftası’nın ilk etkinlikleri 27 Mart Pazartesi günü Güzelyurt, İskele ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri’nde gerçekleştirilecek.

Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Suzan Polat’ın anlatımıyla sunulacak “Kütüphanede Masal Dinliyoruz” etkinliği saat 10.30’da, İskele Halk Kütüphanesi’nin İskele Maarif Anaokulu’nda gerçekleştireceği “Okumaya Başlarken İlk Adım” konulu resim yarışması saat 10.00’da ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanesi’nin Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda yer alacak Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun sunacağı “Temizliğin Gücü” isimli oyunu ise 10.30’da başlayacak. 28 Mart Salı günü ise Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de (AKM) saat 10.30’da başlayacak Arlekino Kukla Tiyatrosu “Temizliğin Gücü” isimli oyun yer alacak.

Etkinlikler 29 Mart Çarşamba günü ise Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de 5. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi Sergisi’nin açılışı ile tüm gün sürecek “Okumak İnsanı Kanatlandırır” isimli şölenle devam edecek. Aynı gün saat 10.30’da Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Orkun Bozkurt ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde de Sanem Koç ve Özlem Çatal Eserer ile söyleşiler yer alacak.

30 Mart Perşembe günü ise şenlik Güzelyurt Halk Kütüphanesi’ne taşınıyor. “Kütüphanede Şenlik Var” isimli davetli bölge okullarının katılacağı etkinlik 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Aynı gün Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde ise yine davetli okullardan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Arlekino Kukla Tiyatrosu’nun “Temizliğin Gücü” isimli oyunu sahnelenecek. Oyun 31 Mart Cuma günü de Güzelyurt bölgesindeki davetli okullardan gelecek öğrencilere yönelik olarak Güzelyurt Halk Kütüphanesinde sahnelenecek.

53. Kütüphane Haftası etkinlikleri 31 Mart Cuma günü Gazimağusa ve Girne Halk Kütüphanelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde sabah saat 09.15’te başlayacak Serkan Sürek ile “Mizah ve Kültür” konulu söyleşi ve Girne Halk Kütüphanesi’nde de saat 19.00’da başlayacak Kemal Behcet Caymaz ile “Safir- Kitap Tanıtımı” başlıklı söyleşi yer alacak.

Her yıl kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında başlatılan ve iki hafta arayla Haziran ayına kadar süren, anaokul ve ilkokul çağındaki çocukların aileleri eşliğinde katıldıkları halka açık 8. Masal Günleri etkinliği de 1, 15, 29 Nisan ile 13, 27, Mayıs tarihlerinde saat 10.30’da Lefkoşa’da Milli Kütüphane’nin çocuk bölümünde yer alacak. Etkinliğin masal anlatımı kısmını Suzan Polat üstlenirken, resim çalışması kısmını ise Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale gerçekleştirecek. 10 Haziran 2017 Cumartesi günü ise yine Lefkoşa’da Milli Kütüphane’nin çocuk bölümünde, saat 10.30’da, Masal Günleri ile Minik Eller Seramik Çalışması birlikte yer alacak ve etkinlik tamamlanacak.