53 yıl sonra bulunan kayıp Şehit Halil Ziya, toprağa verildi

Mormenekşe Kabristanlığı’nda düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı. Şehidin tabutuna sarılan bayrak kızı Nurten Öztürk’e teslim edildi.

Larnaka’nın Bahçeler köyünde 17 Mayıs 1964’te kaybolan ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulunarak DNA tespiti yapılan kayıp şehit Halil Ziya, bugün Mormenekşe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Mormenekşe Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

53 YAŞINDA ŞEHİT OLDU, 53 YIL SONRA BULUNDU

Cenaze namazı öncesi konuşma yapan kayıp şehit Halil Ziya’nın torunlarından Gökhan Öztürk, bugünün kendileri için acı ama aynı zamanda önemli bir gün olduğunu belirterek, dedesinin kaybıyla yüreklerinde açılan yara tekrar kanasa da bundan sonra bir nebze de olsa sarılacağını ifade etti.

Öztürk, 53 yıl önce 53 yaşında kaybettikleri dedesinin, eşi ve oğlunun yanında artık bir mezarı olacağını ifade etti.

Öztürk, şehit Halil Ziya’nın evinden çıkıp işine giderken eli kanlı kişilerin saldırısına uğradığını kaydetti.

Gökhan Öztürk, Halil Ziya’nın eşi Nazime Halil’in kocasının ölümünü kabullenmediği için uzun yıllar mevlit okutmadığını ve yasını tuttuğunu belirtti.

Öztürk, “Bilinmezlikle ve ona hasret geçen 53 yıldan sonra Çite köyü yakınındaki dere yatağında beton su kanalının altında bulunduğu haberi geldi” dedi.

Gökhan Öztürk, dedesinin bulunması için annesi Nurten Öztürk’ün 2000’li yıllarda çok mücadele ettiğini ancak Gazeteci-Yazar Sevgül Uludağ ile tanışıncaya kadar bir sonuca ulaşamadığını, Uludağ’ın şehidin bulunması için çok çaba sarf ettiğini, Nurten Öztürk’ün Uludağ’ın aracılığıyla Güney’de televizyon programlarına çıkarak 12 yaşında babasız kalmanın acısını anlattığını belirtti.

Öztürk, dedesi Halil Ziya’nın bulunmasıyla ilgili verdiği emeklerden ötürü Sevgül Uludağ’a ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne teşekkür etti.

Kayıp şehit Halil Ziya’nın torunlarından Bedia Balses de, dedesi kaybolduğunda, babasının kendisi için yazdığı şiiri okudu.