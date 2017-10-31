 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.415
  • Altın 155,270
  • Dolar 3,7919
  • Euro 4,4126
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

53 yıl sonra bulunan kayıp Şehit Halil Ziya, toprağa verildi

» »
53 yıl sonra bulunan kayıp Şehit Halil Ziya, toprağa verildi
Mormenekşe Kabristanlığı’nda düzenlenen askeri törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı. Şehidin tabutuna sarılan bayrak kızı Nurten Öztürk’e teslim edildi.

Larnaka’nın Bahçeler köyünde 17 Mayıs 1964’te kaybolan ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulunarak DNA tespiti yapılan kayıp şehit Halil Ziya, bugün Mormenekşe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Mormenekşe Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

53 YAŞINDA ŞEHİT OLDU, 53 YIL SONRA BULUNDU

Cenaze namazı öncesi konuşma yapan kayıp şehit Halil Ziya’nın torunlarından Gökhan Öztürk,  bugünün kendileri için acı ama aynı zamanda önemli bir gün olduğunu belirterek, dedesinin kaybıyla yüreklerinde açılan yara tekrar kanasa da bundan sonra bir nebze de olsa sarılacağını ifade etti.

Öztürk, 53 yıl önce 53 yaşında kaybettikleri dedesinin, eşi ve oğlunun yanında artık bir mezarı olacağını ifade etti.

Öztürk, şehit Halil Ziya’nın evinden çıkıp işine giderken eli kanlı kişilerin saldırısına uğradığını kaydetti.

Gökhan Öztürk, Halil Ziya’nın eşi Nazime Halil’in kocasının ölümünü kabullenmediği için uzun yıllar mevlit okutmadığını ve yasını tuttuğunu belirtti.

Öztürk, “Bilinmezlikle ve ona hasret geçen 53 yıldan sonra Çite köyü yakınındaki dere yatağında beton su kanalının altında bulunduğu haberi geldi” dedi.

Gökhan Öztürk, dedesinin bulunması için annesi Nurten Öztürk’ün 2000’li yıllarda çok mücadele ettiğini ancak Gazeteci-Yazar Sevgül Uludağ ile tanışıncaya kadar bir sonuca ulaşamadığını, Uludağ’ın şehidin bulunması için çok çaba sarf ettiğini, Nurten Öztürk’ün Uludağ’ın aracılığıyla Güney’de televizyon programlarına çıkarak 12 yaşında babasız kalmanın acısını anlattığını belirtti.

Öztürk, dedesi Halil Ziya’nın bulunmasıyla ilgili verdiği emeklerden ötürü Sevgül Uludağ’a ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne teşekkür etti.

Kayıp şehit Halil Ziya’nın torunlarından Bedia Balses de, dedesi kaybolduğunda, babasının kendisi için yazdığı şiiri okudu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneği'nde hırsızlık31 Ekim 2017 Salı 11:06
  • Akıncı, Meclis Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve siyasi partilerle Seçim Yasası’nı görüşüyor31 Ekim 2017 Salı 11:01
  • “Yol yapmanın kurdele kesmekten ibaret olmadığını Sayın Dürüst’e hatırlatırız"31 Ekim 2017 Salı 10:34
  • TC’nin 94’üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı31 Ekim 2017 Salı 10:10
  • BRTK karıştı: Yönetim Kurulu Başkanı seçilemedi!31 Ekim 2017 Salı 10:06
  • Akıncı: Neden sonuca varılamadığı çok açık...31 Ekim 2017 Salı 09:11
  • Detay'ın manşetinde bugün ne var?31 Ekim 2017 Salı 09:02
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!31 Ekim 2017 Salı 08:38
  • Bakanlar Kurulu 2018 bütçesini onayladı30 Ekim 2017 Pazartesi 17:09
  • 6 bankaya ait posta torbaları çalındı!30 Ekim 2017 Pazartesi 16:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti