54 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 13 – 14 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 47 kişinin kısmi, 7 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 54 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polis soruşturması devam etmektedir.