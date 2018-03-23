  • BIST 116.603
  • Altın 172,219
  • Dolar 3,9676
  • Euro 4,9052
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAÇekya'da patlama!

54. Kütüphane Haftası DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

»
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 54. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.
54. Kütüphane Haftası DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 54. Kütüphane Haftası, DAÜ’de 26 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Kütüphane Sergi Salonu’nda düzenlenecek olan “Kıbrıs Evlerinde Geçmişin İzleri – 2” adlı kişisel fotoğraf sergisi ile başlayacak. Açılışını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın gerçekleştireceği ve sanatçı Leyla Çınar Algül organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergi, 30 Mart 2018 tarihine kadar, 09:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirilecek
54. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 28 Mart 2018 Çarşamba günü ise Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11:30-12:00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinliğe İskele Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri de katılacak. Son olarak, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 28 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 14:30’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret ederek birliğin çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili bilgi verecek. Ziyaretin ardından Prof. Dr. Osam’a ülke kütüphaneciliğine gösterdiği ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilecek.

“Uluslararası Düzeyde Kabul Görüyoruz”
DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan tarafından 54. Kütüphane Haftası ile ilgili yapılan açıklamada, bilginin çağımızın vazgeçilmez değeri olduğuna dikkat çekerek, “Bilgiyi, bilimselliği, bilimi kendilerine rehber edinen toplumlar, bilim ve teknoloji alanında sürekli gelişmekte ve bu gelişim, gerek entelektüel yaşam seviyelerine gerekse ekonomik refah düzeylerine iyi yönde yansımaktadır. Günümüzde üniversite kütüphaneleri, bilgiye fiziksel olarak sahip olmaktan çok kullanıcısının bilgiye erişimini sağlamak ve bilginin organizasyonunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu anlamda kütüphaneler arası iş birliği büyük önem kazanmıştır. Tüm kütüphanelerde olduğu gibi, 54. Kütüphane Haftası, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi için de özel bir haftadır. Kütüphanemiz adamızda ve bölgemizde en geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, uluslararası düzeyde konsorsiyumlara kabul görmüş kütüphanelerden biridir” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güzel Türkçe konuşmanın incelikleri LAÜ’de ele alındı22 Mart 2018 Perşembe 19:23
  • LBO tarafından ilkokullara yönelik eğitim konserleri tamamlandı22 Mart 2018 Perşembe 16:58
  • DAÜ ile İTÜ-KKTC ortak sertifika programı düzenliyor22 Mart 2018 Perşembe 14:37
  • YDÜ'den Engelsiz Ülke İçin Bilimsel Veri Tabanı Projesi22 Mart 2018 Perşembe 14:28
  • Atatürk Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ’yü ziyaret etti22 Mart 2018 Perşembe 12:41
  • UKÜ de büyük kavga... Yaralılar var...21 Mart 2018 Çarşamba 22:54
  • Türkiye’nin en ünlü kimyagerlerinden Prof. Dr. Oğuz Okay DAÜ’de öğrencilerle buluştu21 Mart 2018 Çarşamba 20:20
  • Gazimağusa Suriçi’nde restorasyonu tamamlanan Şömineli Ev, DAÜ İç Mimarlık Bölümü’ne kapılarını açtı21 Mart 2018 Çarşamba 20:19
  • YDÜ KÜNİB 7. Uluslararası Olağan Kongresi’nde Temsil Edildi…21 Mart 2018 Çarşamba 20:19
  • Sosyal hizmet, sosyal adaletin ve değişimin savunucusu bir meslek21 Mart 2018 Çarşamba 20:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti