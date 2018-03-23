54. Kütüphane Haftası DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan 54. Kütüphane Haftası, DAÜ’de 26 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Kütüphane Sergi Salonu’nda düzenlenecek olan “Kıbrıs Evlerinde Geçmişin İzleri – 2” adlı kişisel fotoğraf sergisi ile başlayacak. Açılışını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın gerçekleştireceği ve sanatçı Leyla Çınar Algül organizatörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergi, 30 Mart 2018 tarihine kadar, 09:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirilecek

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 28 Mart 2018 Çarşamba günü ise Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11:30-12:00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinliğe İskele Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri de katılacak. Son olarak, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 28 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 14:30’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret ederek birliğin çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili bilgi verecek. Ziyaretin ardından Prof. Dr. Osam’a ülke kütüphaneciliğine gösterdiği ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilecek.

“Uluslararası Düzeyde Kabul Görüyoruz”

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü Osman Soykan tarafından 54. Kütüphane Haftası ile ilgili yapılan açıklamada, bilginin çağımızın vazgeçilmez değeri olduğuna dikkat çekerek, “Bilgiyi, bilimselliği, bilimi kendilerine rehber edinen toplumlar, bilim ve teknoloji alanında sürekli gelişmekte ve bu gelişim, gerek entelektüel yaşam seviyelerine gerekse ekonomik refah düzeylerine iyi yönde yansımaktadır. Günümüzde üniversite kütüphaneleri, bilgiye fiziksel olarak sahip olmaktan çok kullanıcısının bilgiye erişimini sağlamak ve bilginin organizasyonunda yoğunlaşmaktadırlar. Bu anlamda kütüphaneler arası iş birliği büyük önem kazanmıştır. Tüm kütüphanelerde olduğu gibi, 54. Kütüphane Haftası, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi için de özel bir haftadır. Kütüphanemiz adamızda ve bölgemizde en geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, uluslararası düzeyde konsorsiyumlara kabul görmüş kütüphanelerden biridir” diye konuştu.

