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54. Kütüphane Haftası DAÜ’de kitap okuma etkinliği ile devam etti

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54. Kütüphane Haftası DAÜ’de kitap okuma etkinliği ile devam etti
54. Kütüphane Haftası DAÜ’de kitap okuma etkinliği ile devam etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 54. Kütüphane Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlamayı sürdürüyor. “Kıbrıs Evlerinde Geçmişin İzleri – 2” adlı kişisel fotoğraf sergisi ile başlayan 54. Kütüphane Haftası kutlamaları, 28 Mart 2018 Çarşamba günü, 11:30 – 12:00 saatleri arasında, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde yapılan kitap okuma etkinliği ile devam etti. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi ile Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD) iş birliğinde, “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve aynı saatte düzenlenen kitap okuma etkinliğinin bu yılki misafiri İskele Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri oldu.

Bu yıl 7.’si düzenlenen kitap okuma etkinliğine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, Özay Oral Kütüphanesi Müdürü ve KTKD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Soykan, KTKD Yönetim Kurulu Üyesi Mavişe Uysal, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Hasipoğlu ve kütüphane personelinin yanı sıra DAÜ’lü öğrenciler de katıldı. 

“Çok Özel Bir Kitapla Geldim”
Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, kitap okumayı çok sevdiğini ve okumanın bir toplumun gelişmesi için en önemli araçlardan biri olduğunu vurguladı. Etkinliğe çok özel bir kitapla geldiğini belirten Prof. Dr. Osam, “Bugün, kitabını elime aldığımdan beri düşüremediğim, eski DAÜ Sağlık Merkezi Başhekimi ve eski DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı merhum Dr. Turhan Korun’un ‘Ben De Yazdım’ adlı eserini getirdim. Kendisini rahmetle anıyoruz” diye konuştu. 

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü ve KTKD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Soykan da ülkemizde kitap okuma oranlarının maalesef istenilen seviyede olmadığını ve amaçlarının kütüphanelerin değerini vurgulamak olduğunu ifade etti. Kitap sevgisinin topluma aşılanmasında kütüphanelerin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Soykan, ülkemizde kütüphane hizmetleri konusunda ilkokullarda ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, gelişmiş toplumlardaki okul kütüphaneciliği uygulamalarını KKTC’ye kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti. KTKD Yönetim Kurulu Üyesi Mavişe Uysal da bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

Katılımcılara Teşekkür Plaketi
Konuşmaların ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli, KTEV Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Hasipoğlu ve etkinliğe katkı koyan Deniz Plaza’nın Temsilcisi Ahmet Aslanavlar’a teşekkür plaketi ve teşekkür belgesi takdim etti. Etkinliğin ardından KTKD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Soykan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, saat 14:30’da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret ederek derneğin çalışmaları ve etkinlikler hakkında bilgi verdi. KTKD Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Osam’a ülke kütüphaneciliğine gösterdiği ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Not: Haberle ilgili DAÜ TV tarafından hazırlanan görüntülere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
 

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