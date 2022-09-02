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54 mülteciyi ülkeye soktular!

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Girne Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen Akdeniz Operasyonunda ülkeye kaçak giriş yapan 54 Suriyeliyi ülkeye getirdikleri tespit edilen zanlılar mahkemeye çıkarıldı.
54 mülteciyi ülkeye soktular!

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, 19.08. 2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Akdeniz Köyünün kuzeyinde onaylanmamış liman olmayan bir yerden iki adet zodyak tipi surat tekne ile yaşları 3 ila 13 arasında değişen, 11 çocuk, 4 yetişkin kadın ve 39 yetişkin erkek olmak üzere toplam 54 Suriyeli şahsın KKTC'ye izinsiz giriş yaptıklarını söyledi.

Şengil, 32 mülteci ayni tarihte saat 12.30 raddelerinde bahse konu mevkide ormanlık alan içerisinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirti.

Şengil, 22 tanesini ise 20.08.2022 tarihinde aynı civarda  tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Konu teknelerin bulunduğu mevkide terk edilmiş bir vaziyette bulunan Van aracın İ.D'ye ait olduğunun belirlendiğini söyleyen Şengil, Akdeniz köyünde tespit edilerek yapılan sorgusunda, zanlının O.G'nin organizasyonu ile E.Y , H.S ile birlikte bahse konu alanda bulunduklarını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, teknelerde bulunan kaptan ve yardımcılarını, O.G'nin olay yerinden alarak, ayrıldığını açıkladı.

Polis, H.S'nin İ.D'nin işletmediğini yaptığı market içerisinde tespit edilerek Çamlıbel polis karakoluna götürüldüklerini açıkladı.

H.S'nin gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, O.G'nin, E.Y ile birlikte tekne kaptan ve yardımcılarını, İ.D'nin babasına ait Kermiya Devlet Sosyal Konutları, Lefkoşa adresindeki ikametgâha yerleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

O.G ve E.Y'nin SY 057 plakalı araç içerisinde tespit edildiklerini ifade eden polis, O.G'nin üst aramasında Toyota marka salon araç ve bir ev anahtarı bulunduğunu açıkladı. 

Şengil, anahtara ait dairede yapılan aramada K.K ve E.U'nun salonda Y.A ve V.K'nin  ise mutfak kısmında saklanır vaziyette tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, Gazimagusa'da sakin A.D'nin de tutuklandığını belirtti.

Polis,  meselenin ağır ceza mahkemesinin sorumluluk sahasına giren 10 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu ifade ederek,  zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, İ.D, O.G, H.Z'nin 35’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için 2’şer kefilin 200’er bin TL imzalamasına emir verdi.


Mahkeme, A.D'nin 40 bin, E.Y'nin  50 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için 2’er kefilin 200’er bin TL imzalamasına emir verdi.

Mahkeme B.K'nin 25 bin TL nakit ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. M.Ç, E.U, V.K, K.K ve Y.A ise 75 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderildi.

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