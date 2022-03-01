54 yaşında vefat etti...

28.02.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Nilsev AKALINLI(K-54) Lefkoşa’da çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.
Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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