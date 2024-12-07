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540 bin sterlin dolandırmakla suçlanıyor!

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Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan E.Y mahkemeye çıkarıldı.
540 bin sterlin dolandırmakla suçlanıyor!

Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde A.Ç.’nin aracını satmak için sahte vekaletnameyle önce Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesine, ardından Girne’de araç mukayyitliğine başvurarak, sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının sahte vekaletnameyle aracı sattığını ve 20 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının bu meseleyle ilgili önceki gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde sahte vekaletnameyi Lefkoşa ve Girne’de tedavüle sürdüğünü kabul ettiğini ancak belgeyi hazırlayanın kendisi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, meseleyle ilgili kent güvenlik sistemi kameralarının inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu söyledi.

Polis, savcı Senem Palabıyık’ın sorusu üzerine zanlının vekaleti hazırlayan şahsın ismini söylediğini, ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını açıkladı.  Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu?

Zanlı E.Y, geçtiğimiz ekim ayında Lefkoşa Tapu Dairesine sahte vekaletname sunarak, Lefkoşa’daki bir şirkete ait taşınmazın 520 bin sterline satılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Zanlı soruşturmanın ardından “evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini” suçlarından teminatla serbest bırakılmıştı.

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