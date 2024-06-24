541 gündür kaçaktı... "Patronum bana çalışma izni çıkarmadı"

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı. Polis, 24 Haziran 2024 tarihinde saat 01.40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Lefkoşa’da Abdi İpekçi sokakta tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden beri 541 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Bangladeş vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, davaları görülünceye değin 20 günü geçmeyen süre ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise bir restoranda çalıştığını, patronunun kendisine çalışma izni çıkaracağını söylediğini ama çıkarmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, zanlıyı kayıt dışı çalıştıran iş yeri hakkında da yasal süreç başlatılmasına emir verdi.