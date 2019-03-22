55. Kütüphane Haftası DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bu yıl, 25 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan 55. Kütüphane Haftası, DAÜ’de 25 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 10:00’da DAÜ Kütüphane Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının ardından başlayacak.

Belgesel Film Gösterimi Gerçekleştirilecek

Açılış konuşmalarının ardından saat 10:30’da “Birds of Feather: Stories from a Conflict Zone” isimli belgesel gösterimi Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde Türkçe altyazı ile gösterilecek. Belgesel gösterimi sonrasında DAÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan film üzerine akademik değerlendirme ve söyleşi gerçekleştirecek.

Ödül Töreni ve Kitap Okuma Etkinliği Gerçekleştirilecek

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 11:00’de 2018 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından ödül takdim edilecek.

Öte yandan Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11:30-12:00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 8.’si gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile gerçekleştirilecek. Söz konusu etkinliğe Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katılacak.

Aynı gün 14:30-16:30 saatleri arasında DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı moderatörlüğünde “KKTC’de Yayıncılık” konulu panel gerçekleştirilecek. Söz konusu panelde DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade, Khora Yayınevi Direktörü Mustafa Keleşzade, Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutçu sunumlar gerçekleştirecek.

Şiir Paylaşım Etkinliği

Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart 2019 Perşembe günü DAÜ Kütüphane Bahçesi’nde 11:00-12:00 saatleri arasında “Ben Şiir Okuyorum: Şiir Paylaşım Etkinliği” gerçekleştirilecek. Ardından 14:00-16:00 saatleri arasında DAÜ Kütüphane Salonu’nda Kullanıcı Eğitimi Uzmanı Ece Saraçoğlu tarafından EIKON & Datastream Veritabanı Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi Semineri gerçekleştirilecek. Öte yandan aynı saatlerde kütüphane kullanıcıları ile eğlenceli ve eğitici kütüphane oyunları oynanacak.