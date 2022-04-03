55 Saattir Başbakanlık Önünden Ayrılmadılar

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP), bugünkü grevli eylem sonrası Başbakanlık önünde başlattığı oturma eylemi, TKP ve YKP'nin de desteğiyle devam ediyor.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, oturma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Ülke yangın yeri, binlerce insan sokağa döküldü, ancak eylemden ayrılırken ciddi bir yetkisizlik hissi vardı. Halkın kendini bu denli etkisiz hissettiği yerde siyaset yapmak mümkün değil.

Bizi yıllarca üretimden kopardılar, dış ekonomiye bağladılar, kendi kendimize yetemeyecek duruma düşürdüler. Bunun bedelini kim ödeyecek? Gençler ‘biz bu eylemden tatmin olmadık ayrılmak istemiyoruz dediler’ haklı bulduk.

Ülkemizi bırakmak içimizden gelmediği gibi bu eylemi bırakmak da gelmedi.