55 yıldır Aranan hükümlü kahvede kağıt oynarken yakalandı

Adana’da, ‘yağma’ suçundan kesinleşmiş 55 yıl altı ay 20 gün hapis cezası bulunan ve polis tarafından aranan Nurettin Ok (59), kahvede kağıt oynarken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ok’un, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’ndeki kahvede olduğu yönünde ihbar aldı.
Bölgeye giden ekipler, Ok’u kağıt oynarken yakaladı. Emniyete götürülen Ok, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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