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554 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214   olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 716  kişi taburcu edilmiştir.
554 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.214   olup, 551 pozitif vakaya rastlanmış, 716  kişi taburcu edilmiştir.

245 kişi Lefkoşa, 79 kişi Girne, 156 kişi Gazimağusa, 29 kişi Güzelyurt, 23 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

14 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.214

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 551

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 551

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 716

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.034.611

Toplam Vaka Sayısı: 45.477

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 38.287

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7044

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6970

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3154

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 796

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6679

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 111485

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