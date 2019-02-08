  • BIST 102.569
  • Altın 221,256
  • Dolar 5,2472
  • Euro 5,9428
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

56 yaşındaki kadını 'beslediği domuzlar yedi'

» »
Rus medyası, domuz ağılında yığılıp kalan 56 yaşındaki bir kadını "beslediği domuzların yediğini" bildirdi.
56 yaşındaki kadını 'beslediği domuzlar yedi'

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara nöbeti geçirdiği sanılıyor.

Bilincini kaybeden kadının "yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği" belirtildi.

Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

'Yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadık'

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı.

Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi.

Rus medyasına konuşan dedektifler de, "yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını" söyledi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Benim Adım Herkül! Tecavüzcüleri Öldürüp Not Bırakıyor!06 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
  • Akıl almaz kaza: Anne ve bebek ölümden döndü (VİDEO)06 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
  • Japonya yabancı işçi alımında Türkiye'ye neden yasak koymayı düşünüyor?06 Şubat 2019 Çarşamba 12:45
  • Pakistan, Çin’e 80 bin eşek satacak04 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
  • Alkol alırken yuttuğu kürdan kalbine saplandı: Bardağımı ayırt edebilmek için koyuyordum04 Şubat 2019 Pazartesi 16:35
  • Uçak yolcusunun bavulunda leopar yavrusu bulundu04 Şubat 2019 Pazartesi 16:20
  • 30 yaş üstü bekar Çinli kadın partner bulmak için 'aşk izni' alıyor03 Şubat 2019 Pazar 15:20
  • Suriye'de 2019'un ilk ayında 197 sivil öldü01 Şubat 2019 Cuma 13:35
  • Havada burun buruna tehlike: Rus uçağı Nato uçağını kovaladı (video-haber)31 Ocak 2019 Perşembe 16:45
  • Şoförün -20 derece soğukta bıraktığı genç kadın donarak öldü31 Ocak 2019 Perşembe 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti