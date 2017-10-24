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56 yerleşim yerine muhtarlık binası

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56 yerleşim yerine muhtarlık binası
Bakanlar Kurulu, 56 yerleşim yerinde muhtarlık binası yapılmasına ilişkin karar üretti.

Bakanlar Kurulu bugün 1 saat 45 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, tam sosyal güvenlik desteği ve muhtarlık binalarının inşası için karar üretildi.

Bakanlar Kurulu bugün hem kamuda istihdam edilecek gençler, hem de işverenler, küçük esnaf, yeni mezunlar ve sporcuları yakından ilgilendirecek tam sosyal güvenlik desteğiyle ilgili karar üretti.

Karara ilişkin detayları paylaşan Başbakan Hüseyin Özgürgün, binin üzerine nüfusu olan şehir merkezleri ve belediyesi olan 56 yerde muhtarlık binası yapılması için karar aldıklarını da belirtti.

Başbakan, yeni teşvikler başlığı altında, tam sosyal güvenlik yatırım desteği verileceğini kaydetti.

Özgürgün, işverenlere, ilk kez istihdam edilecek olan 18-35 yaş arası KKTC vatandaşlarına ücretleri, tüzükte öngörülen oranda artırılmış şekilde ve tüzükte öngörülen süreyle sınırlı olacak şekilde tüm sosyal güvenlik yükümlülüklerinin teşvik olarak ödeneceğini söyledi.

İşverenlere tam sosyal güvenlik yatırım desteği ve ek olarak destek verileceğini vurgulayan Özgürgün, KKTC’deki iş yerlerinde staj yapacak olan öğrenci ve/veya mezunlara destek, küçük esnafa, özel girişimcilere ve ilk kez KKTC yurttaşı sporculara sosyal güvenlik desteği sağlanacağını belirtti.

Özgürgün, bununla ilgili detayların yarın Çalışma ve Sosyla Güvenlik Bakanı Ersan Saner tarafından detaylı bir şekilde açıklanacağını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın muhtarlıklara bina yapılması çalışmalarının da karara bağlandığını ifade eden Başbakan, Bakanlar Kurulu kararı ile nüfusu binin üzerinde olan toplam 56 yerleşim yerinde muhtarlık binası yapılmasına ilişkin bir karar ürettiklerini ifade etti.

Özgürgün, bu çalışmaların en kısa sürede başlayacağını da sözlerine ekledi.

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