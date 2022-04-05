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560 Vaka, 1 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif vakaya rastlanmıştır. 
560 Vaka, 1 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olup, 1 kişi vefat etmiş, 560 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

284 kişi Lefkoşa, 112 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 38 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

5 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.841 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560      
Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742   
      
Toplam Vaka Sayısı: 88.433           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81.504           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6705  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 611  

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