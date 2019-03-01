Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Açıklamada "Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde daha önce de pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kișinin pasaportundaki idari tahdidin kaldırılarak pasaportların geçerli hale getirildiği belirtildi.

Böylece bugüne kadar toplam 212 bin 541kișinin pasaportundaki "idari tahdit" kaldırılarak, pasaportları geçerli hale getirildi.