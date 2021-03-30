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SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

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57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!
57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

"Toplam 7850 test yapıldı, 33'ü yerel 57  pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7850 olup, 33'ü yerel 57 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 23 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .33 kişi ise yerel vakadır. 

13 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 3  kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 5/ K.kaymaklı-3 / Gelibolu-1 / Ortaköy-1/ Yenişehir-2 / Surlariçi-1 

Girne 

Lapta-3 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -3 / Yeniboğaziçi- 1/ Maraş-4/ Sakarya-3 / Larnaka Yolu- 1/ Baykal-1/ Karakol-2 / Karakeşli Bölgesi- 1/ Kaliland Bölgesi-1 


30 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7850 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23   

Yerel Vaka Sayısı: 33 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 47   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 739.515 

Toplam Vaka Sayısı: 4369    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3924 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 327 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Kaynak: 7850 test yapıldı, 33'ü yerel 57  pozitif vaka

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