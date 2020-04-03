57 hastanın tedavisi sürüyor...Bakan Pilli Vakaların dağılımını açıkladı

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2327 test yapıldığını kaydetti. KKTC’de korona vaka sayısının 88’e yükseldiğini aktaran Pilli, 29 hastanın taburcu edildiğini söyledi.
Bakan Pilli, 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1 kişinin de yoğun bakımda olduğunu ekledi.
Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:
Lefkoşa: 11
Gönyeli: 3
Gazimağusa: 3
Beyarmudu: 3
Girne: 2
Lapta: 9
Alsancak 4
Karpaz: 22
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