  • BIST 89.304
  • Altın 347,775
  • Dolar 6,6816
  • Euro 7,2004
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

57 hastanın tedavisi sürüyor...Bakan Pilli Vakaların dağılımını açıkladı

» »
Bakan Pilli Vakaların dağılımını açıkladı
57 hastanın tedavisi sürüyor...Bakan Pilli Vakaların dağılımını açıkladı

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2327  test yapıldığını kaydetti. KKTC’de korona vaka sayısının 88’e yükseldiğini aktaran Pilli, 29  hastanın taburcu edildiğini söyledi.

Bakan Pilli, 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 1  kişinin de yoğun bakımda olduğunu ekledi.

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak 4

Karpaz: 22

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasine Kaplan’ın ölüm nedeni ‘solunum yetmezliği’03 Nisan 2020 Cuma 15:58
  • Tabip Örgütleri Yurt Dışından Gelişler Konusunda Uyardı03 Nisan 2020 Cuma 15:54
  • Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 5 adet ventilatör satın alarak Sağlık Bakanlığı’na teslim etti.03 Nisan 2020 Cuma 15:46
  • Sokağa Çıkma Yasası... Bir yıla kadar hapis veya asgari ücretin yüzde 10’u03 Nisan 2020 Cuma 15:40
  • Avrupa birliği koordinasyon merkezi:“İlk etap siparişler nisan ayı içinde KKTC’de olacak”03 Nisan 2020 Cuma 15:32
  • Basın-Sen Başkanı Kişmir: “Basın sektöründe işçi kıyımı yaşanmakta”03 Nisan 2020 Cuma 15:17
  • Dolar 6.70'i aştı, TL'de kayıp yüzde 1,5 düzeyinde03 Nisan 2020 Cuma 15:10
  • Kızılyürek: “Avrupa Birliği Kıbrıs’ın, özellikle Kıbrıslı Türklerin Korona Virüs ile mücadelesini desteklemelidir”03 Nisan 2020 Cuma 14:53
  • Toz uyarısı!03 Nisan 2020 Cuma 14:35
  • Haftasonu hava nasıl olacak?03 Nisan 2020 Cuma 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti