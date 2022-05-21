5,7 trilyon lira borç 23 milyon icralı

Bankalara olan borç 1 haftada 132 milyar lira artarak 5,7 trilyon liraya yükseldi. Toplam 23 milyon icra dosyası var. Bu sayıya günde 18 bin dosya ekleniyor. 2,5 milyondan fazla konuta ise bankalar tarafından el kondu.

Enflasyonla birlikte borçluluk da hızla artıyor. Mahkemelerdeki icra dosyalarında patlama yaşanıyor. Kredi kartı ya da kredi borçluları arasına her geçen gün yeni kişiler ekleniyor.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) haftalık borç istatistiklerine göre kredi ve kredi kartı borçları 1 haftada 132 milyar lira arttı. Bankalara olan borçluluk 5 trilyon 776 milyar 995 milyon liraya çıktı. 161 milyar 469 milyon liralık borç ise takibe düştü. Ayrıca Türkiye’nin tüm illerinde icra dosyası sayısında patlama gerçekleşti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in resmi kaynaklardan yararlanarak hazırladığı verilere göre mahkemelere ocak ayından bu yana 2 milyon 511 bin yeni icra dosyası geldi. Şu anda mahkemelerdeki icra dosyası sayısı 23 milyon 511 bin.

BORÇLANMADA SERT YÜKSELİŞ

BDDK tarafından her hafta açıklanan bankacılık verilerine göre borçlanma 13 mayıs haftasında kuvvetli bir ivme kazandı. Verilere göre bankalara olan ticari ve bireysel kredi borcu 5 trilyon 776 milyar 995 milyon liraya yükseldi. BDDK’ya göre 6 Mayıs haftasında bu borçluluk 5 trilyon 660 milyar 100 milyon liraydı. Buna göre haftalık borçluluk 132 milyar lira arttı. Borçluluktaki artış döviz kurundaki fırlamayı akıllara getirdi.

Nisan ayında haftalar arasında yaşanan artışlar sırasıyla 13 milyar, 55 milyar, 58 milyar ve 5 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

YİNE KREDİ KARTINA MECBUR KALDIK

BDDK verilerine göre bireysel kredi kartı borcu 13 Mayıs haftasında 247 milyar 503 milyon lira oldu. Önceki hafta borçluluk 241 milyar 647 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Kredi kartı borcu 1 haftada 5 milyar 846 milyon lira arttı.

Borçlulukta olduğu gibi takibe düşen alacak miktarında da artış gerçekleşti. 284 milyon lira daha borç takibe düştü. Şu anda 161 milyar 469 milyon lira borç takipte bulunuyor.

İCRA DOSYALARINDA BÜYÜK PATLAMA

Kredilere ve kredi kartlarına yüklenmek zorunda kalan milyonlarca kişi borçlarını ödeyemedi. İcra dosyalarında ciddi patlama yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, resmi rakamlardan yararlanarak hazırladığı verilere göre mahkemelerde 23 milyon 511 bin icra dosyası bulunuyor. Sadece ocak ayından bugüne kadar icra dosyası sayısı 2 milyon 657 bin arttı. Birçok ilde icra dosya sayısı nüfusun yarısından fazla.

HER GÜN 18 BİN YENİ İCRA DOSYASI

Tekin’in hazırladığı verilere göre 15 milyon 580 bin nüfusu bulunan İstanbul’da 8,2 milyon icra dosyası bulunuyor. 4,4 milyon nüfuslu İzmir’de ise icra dosyası 1,6 milyon. 5,7 milyon nüfuslu Ankara’da ise 1 milyona yakın dosya var.

‘Türkiye icralık oldu’ diyen Tekin ise şu değerlendirmede bulunuyor: “Milletimiz eskiden borca batmış durumdaydı, şimdi borcunu da ödeyemiyor. Her gün 18 bin yeni dosya açılıyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Neredeyse çalışma çağındaki herkese 1 icra dosyası düşüyor. Bu tablo yıl sonuna doğru daha da kötüleşecek.”

2.5 MİLYON KONUTA EL KONDU

Tekin konut krizini de hatırlatarak şöyle konuştu: “Şu anda kiralarda, konut fiyatlarında patlama yaşanıyor. Hükümet bunu arzdaki boşluk olarak değerlendiriyor. İstanbul’un çevresi çeperi boş konut dolu. Çünkü vatandaş almış konutu borcunu ödeyememiş, konuta el konmuş. 2.5 milyon konuta bankalar tarafından el konmuş. Aynı şey otomobil için de geçerli. Yüz binlerce otomobile borcu ödenemediği için el konmuş. Bu araçlar şu anda çürüyor.”