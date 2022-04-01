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57 Üründen 3'ü Limit Üstü

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Haftalık Gıda Analiz Sonuçları açıklandı
57 Üründen 3'ü Limit Üstü

Tarım Dairesi 25-31 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 40 numuneden 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 17 numunede 15 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Tatlısu köyü sakinlerinden Seyfettin Yalçın’a ait asma yaprağında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Tatlısu köyü sakinlerinden Orhan Pamuk’a ait Ayşe Kadın fasulyede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

1 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Menşeine İade

 

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Kabak

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Levent San. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

Bekir Cura

İthal

Domates

Temiz

 

Bekir Cura

İthal

Kabak

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

 

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Muha Sebze ve Meyve

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Muha Sebze ve Meyve

İthal

Armut Deveci

Temiz

 

Muha Sebze ve Meyve

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Mustafa Kavurma

Güzelyurt

Maydanoz

Temiz

 

Mustafa Kavurma

Güzelyurt

Taze Soğan

Temiz

 

Seyfettin Yalçın

Tatlısu

Asma Yaprağı

Limit Üstü

 

Orhan Pamuk

Tatlısu

Hıyar

Temiz

 

Orhan Pamuk

Tatlısu

Kabak

Temiz

 

Orhan Pamuk

Tatlısu

Ayşe Kadın Fasulye

Limit Üstü

 

İbrahim Saraç

Mağusa

Domates

Temiz

 

Ahmet Coşkun

Mağusa

Hıyar

Temiz

 

Sevim Bilgiç

Mağusa

Brokoli

Temiz

 

Hamza Doyundal

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

 

Hatice Sencan

Yeniboğaziçi

Enginar

Temiz

 

Cemal Nizam

İskele

Enginar-1

Temiz

 

Cemal Nizam

İskele

Enginar-2

Temiz

 

Cemal Nizam

İskele

Enginar-3

Temiz

 

Cemal Nizam

İskele

Enginar-4

Temiz

 

Cemal Nizam

İskele

Enginar-5

Temiz

 

Cemal Nizam

İskele

Enginar-6

Temiz

 
     

 

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