57 Üründen 3'ü Limit Üstü

Tarım Dairesi 25-31 Mart 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 40 numuneden 39 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Onbaşı İşl. Ltd. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 17 numunede 15 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
Tatlısu köyü sakinlerinden Seyfettin Yalçın’a ait asma yaprağında limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Tatlısu köyü sakinlerinden Orhan Pamuk’a ait Ayşe Kadın fasulyede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
1 Nisan Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Kabak
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Kabak
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Menşeine İade
Cahide Kılıç
İthal
Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Kabak
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
Levent San. Ltd.
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Domates
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
Bekir Cura
İthal
Domates
Temiz
Bekir Cura
İthal
Kabak
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Granny
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Çeri Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Elma Golden
Temiz
Muha Sebze ve Meyve
İthal
Elma Stk.
Temiz
Muha Sebze ve Meyve
İthal
Armut Deveci
Temiz
Muha Sebze ve Meyve
İthal
Elma Golden
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Domates
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut S.M
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Granny
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Köşe Tic. Ltd.
İthal
Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Arapkızı
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Mustafa Kavurma
Güzelyurt
Maydanoz
Temiz
Mustafa Kavurma
Güzelyurt
Taze Soğan
Temiz
Seyfettin Yalçın
Tatlısu
Asma Yaprağı
Limit Üstü
Orhan Pamuk
Tatlısu
Hıyar
Temiz
Orhan Pamuk
Tatlısu
Kabak
Temiz
Orhan Pamuk
Tatlısu
Ayşe Kadın Fasulye
Limit Üstü
İbrahim Saraç
Mağusa
Domates
Temiz
Ahmet Coşkun
Mağusa
Hıyar
Temiz
Sevim Bilgiç
Mağusa
Brokoli
Temiz
Hamza Doyundal
Yeniboğaziçi
Enginar
Temiz
Hatice Sencan
Yeniboğaziçi
Enginar
Temiz
Cemal Nizam
İskele
Enginar-1
Temiz
Cemal Nizam
İskele
Enginar-2
Temiz
Cemal Nizam
İskele
Enginar-3
Temiz
Cemal Nizam
İskele
Enginar-4
Temiz
Cemal Nizam
İskele
Enginar-5
Temiz
Cemal Nizam
İskele
Enginar-6
Temiz
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