57 yaşında hayata gözlerini yumdu...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (06.02.2017), saat 04.30 sıralarında, Alsancak sakini 57 yaşındaki Celal Akansu'nun aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastahanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Akansu’nun aynı gün doktor tarafından yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin " Kalp Yetmezliği" olduğu tespit edildiği kaydedildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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