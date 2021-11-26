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57 yıl sonra gelen buluşma: Kıbrıs gazisi kendisini kurtaran BM askeri ile görüştü
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KIBRIS
26.11.2021 19:56
57 yıl sonra gelen buluşma: Kıbrıs gazisi kendisini kurtaran BM askeri ile görüştü
Bundan tam 57 yıl önce gerçekleşen Erenköy Direnişi'nde ağır yaralanan Eşber Serakıncı, BM askeri Üsteğmen Lars Willy Lindh'in yardımı ile hayata tutundu.
57 yıldır birbirlerini hiç göremeyen ikili, TRT Haber aracılığı ile bir araya geldi.
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