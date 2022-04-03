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573 Vaka Var 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır. 
573 Vaka Var 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.911 olup, 3 kişi vefat etmiş, 573 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

247 kişi Lefkoşa, 129  kişi Girne, 138 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

3 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.911 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 573      
Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.438.419     
      
Toplam Vaka Sayısı: 87.311            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.088          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7000    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6946  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

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