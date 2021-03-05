5730 test 39 pozitif vaka

"Toplam 5730 test yapıldı, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5730 olup, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır.
29 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy- 3 / Yenikent - 1/ Gönyeli -1 / K.kaymaklı-3 / Haspolat-21
Girne
Boğazköy - 1 / Alsancak- 2
Gazimağusa
Vadili -2
İskele-1
Lefke
Gaziveren -1
5 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5730
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 32
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 572. 528
Toplam Vaka Sayısı: 3587
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3155
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 409
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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