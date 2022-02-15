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SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

574 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.933 olup, 574 pozitif vakaya rastlanmış, 408 kişi taburcu edilmiştir.
574 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.933 olup, 574 pozitif vakaya rastlanmış, 408 kişi taburcu edilmiştir.

225 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 153 kişi Gazimağusa, 33 kişi Güzelyurt, 43 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

15 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.933

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 574

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 574

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.633.563

Toplam Vaka Sayısı: 62.626

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.158

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4286

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4240

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1159

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287

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