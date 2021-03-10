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SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

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"Toplam 5743 test yapıldı, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi" 
5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

"Toplam 5743 test yapıldı, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5743 olup, 22'si yerel 34  pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22  kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-8  / Lefkoşa Merkez- 1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-2 

Girne 
Girne Merkez- 2  / Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Güvercinlik-1 

10 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5743 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 22     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 601. 958 

Toplam Vaka Sayısı: 3698 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3315 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 359  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2   

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