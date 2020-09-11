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579 KIB-TEK çalışanının test sonucu negatif

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KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 579 KIB-TEK personeline yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
579 KIB-TEK çalışanının test sonucu negatif

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplam 579 KIB-TEK personeline yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Avcıoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“KIBTEK genelinde:

-Genel Merkez,

-Teknecik Elektrik Santrali,

-Lefkoşa Bölge Amirliği,

-Mağusa Bölge Amirliği,

-Girne Bölge Amirliği,

-Güzelyurt Bölge Amirliği,

-İskele Bölge Amirliği,

olmak üzere toplam 579 personelimize PCR Testi yapılmış, yapılan testlerin sonucunun TAMAMI NEGATİF çıkmıştır.”

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