58 günlük bebek acil serviste hayatını kaybetti.

11.10.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.
Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
11.10.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.
Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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