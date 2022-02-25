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SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

58 Ürünün Denetim Sonuçları Temiz Çıktı

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Tarım Dairesi 18-24 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
58 Ürünün Denetim Sonuçları Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 18-24 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerde; 24 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü veya  tavsiye dışı bitki koruma ürününe  rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerde ise 34 numuneden 34 numune temiz olup limit üstü veya  tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanmamıştır.

.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

Bekir Cura

İthal

Elma Stk.

Temiz

Henege Tarım Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

Henege Tarım Ltd.

İthal

Mısır yemlik

Temiz

Henege Tarım Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Pancar

Temiz

Erkan Gök

İthal

Elma Stk.

Temiz

Erkan Gök

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk.

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Golden

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut Ank.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Çeri Domates

Temiz

TÜK

İthal

Arpa yemlik

Temiz

İnci Erkanlı

Mormenekşe

Enginar

Temiz

Muhsin Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

Hasan Beşerler

Çayönü

Domates(Sera yerli)

Temiz

Necat Kaş

Kalkanlı

Turp

Temiz

Fikri Asan

Kalkanlı

Taze Soğan

Temiz

Tansel Nizam

G/yurt

W/ton Portakal

Temiz

Necat Kaş

Kalkanlı

Kereviz

Temiz

Necat Kaş

Kalkanlı

Pazı

Temiz

Mustafa Bayramoğlu-1

İskele

Enginar

Temiz

Mustafa Bayramoğlu-2

İskele

Enginar

Temiz

Mustafa Bayramoğlu-3

İskele

Enginar

Temiz

Fatma Sesigüzel-1

İskele

Enginar

Temiz

Fatma Sesigüzel-2

İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay-1

İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay-2

İskele

Enginar

Temiz

Gökhan Öztugay-3

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-1

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-2

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-3

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-4

İskele

Enginar

Temiz

Sadık Gürsoy-5

İskele

Enginar

Temiz

Hüseyin Özbeyli

Yıldırım

Çilek

Temiz

Osman Cantaş

Yıldırım

Çilek

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Pazı

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Beyaz Sarma

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Kereviz

Temiz

Bayur Tarım

Haspolat

Glumbra

Temiz

Gürsel İlerici-1

İskele

Enginar

Temiz

Gürsel İlerici-2

İskele

Enginar

Temiz

Gürsel İlerici-3

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-1

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-2

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-3

İskele

Enginar

Temiz

Halil Nizam-4

İskele

Enginar

Temiz

 

 

 

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