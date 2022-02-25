58 Ürünün Denetim Sonuçları Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 18-24 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerde; 24 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürününe rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerde ise 34 numuneden 34 numune temiz olup limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmamıştır.
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İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Granny
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Pancar
Temiz
Bekir Cura
İthal
Elma Stk.
Temiz
Henege Tarım Ltd.
İthal
Soya Küsbesi
Temiz
Henege Tarım Ltd.
İthal
Mısır yemlik
Temiz
Henege Tarım Ltd.
İthal
Buğday ekmeklik
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Granny
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Armut Ank.
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Pancar
Temiz
Erkan Gök
İthal
Elma Stk.
Temiz
Erkan Gök
İthal
Elma Arapkızı
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Golden
Temiz
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Elma Stk.
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Elma Golden
Temiz
Cahide Kılıç
İthal
Armut Ank.
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk.
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
Halil Kasap Paz.
İthal
Çeri Domates
Temiz
TÜK
İthal
Arpa yemlik
Temiz
İnci Erkanlı
Mormenekşe
Enginar
Temiz
Muhsin Arkoy
Çayönü
Pancar
Temiz
Hasan Beşerler
Çayönü
Domates(Sera yerli)
Temiz
Necat Kaş
Kalkanlı
Turp
Temiz
Fikri Asan
Kalkanlı
Taze Soğan
Temiz
Tansel Nizam
G/yurt
W/ton Portakal
Temiz
Necat Kaş
Kalkanlı
Kereviz
Temiz
Necat Kaş
Kalkanlı
Pazı
Temiz
Mustafa Bayramoğlu-1
İskele
Enginar
Temiz
Mustafa Bayramoğlu-2
İskele
Enginar
Temiz
Mustafa Bayramoğlu-3
İskele
Enginar
Temiz
Fatma Sesigüzel-1
İskele
Enginar
Temiz
Fatma Sesigüzel-2
İskele
Enginar
Temiz
Gökhan Öztugay-1
İskele
Enginar
Temiz
Gökhan Öztugay-2
İskele
Enginar
Temiz
Gökhan Öztugay-3
İskele
Enginar
Temiz
Sadık Gürsoy-1
İskele
Enginar
Temiz
Sadık Gürsoy-2
İskele
Enginar
Temiz
Sadık Gürsoy-3
İskele
Enginar
Temiz
Sadık Gürsoy-4
İskele
Enginar
Temiz
Sadık Gürsoy-5
İskele
Enginar
Temiz
Hüseyin Özbeyli
Yıldırım
Çilek
Temiz
Osman Cantaş
Yıldırım
Çilek
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Pazı
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Beyaz Sarma
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Kereviz
Temiz
Bayur Tarım
Haspolat
Glumbra
Temiz
Gürsel İlerici-1
İskele
Enginar
Temiz
Gürsel İlerici-2
İskele
Enginar
Temiz
Gürsel İlerici-3
İskele
Enginar
Temiz
Halil Nizam-1
İskele
Enginar
Temiz
Halil Nizam-2
İskele
Enginar
Temiz
Halil Nizam-3
İskele
Enginar
Temiz
Halil Nizam-4
İskele
Enginar
Temiz
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