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58 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 5584 olup, 58 pozitif vakaya rastlanmıştır.
58 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5584 olup, 58 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

24 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele,  3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5584   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 58         
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.925.270       
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.512                      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.819                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458           
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 453            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  
168

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